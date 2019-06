Nyheter

Utrykkingspolitiet har hatt promillekontroll på Rv 15 på Haugen i Eid i dag på onsdag.

125 bilførarar vart stansa og testa opp mot promille.

Alle var edru opplyser Utrykkingspolitiet.

Litt seinare på dag hadde dei laserkontroll i 80-sonen på Rv 15 ved Holmøyane i Eid.

Her vart tre bilførarar stansa og bøtelagt for å ha køyrd for fort. Høgste fart var 96 kilometer i timen.