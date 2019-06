Åheim må bli verande i Møre og Romsdal

Nyheter

Fylkesmannen rår til å avslå innbyggarinitiativet frå Åheim om grensejustering med nye Stad kommune, det skriv avisa Synste Møre.

Fylkesmannen viser til at delinga vil omfatte 800 innbyggarar, eller 25 prosent av det totale innbyggartalet i Vanylven. Sjølv om det er snakk om ei grensejustering, meiner fylkesmannen ifølgje Synste Møre at storleiken av justeringa vil vere så omfattande at det i realiteten vert ei deling av kommunen og rår til å avslå initiatitivet.

Har samla inn 100 underskrifter for grensejustering Jørgen André Sjåstad starta i haust ein underskriftskampanje for å få heimbygda si Åheim grensejustert inn i Stad. No har 21-åringen samla inn rundt 100 underskrifter frå likesinna.

I sitt høyringssvar bad kommunen om at det vart gjort ei form for innbyggarhøyring, eller avrøysting. Dette har fylkesmannen no sett bort i frå.

– Han har tydelegvis valt å ikkje gjere dette, men ut frå det han ser som konsekvensane gå rett på å rå til at søknaden vart avslått. Kanskje tel også vedtaket som vart gjort på Slagnes inn, der ein med 27 mot ei røyst gjekk i mot å bli ein del av ei eventuell justering, seier ordførar Lena Landsverk Sande.