Elevane har fiska fram smakfulle oppskrifter

Denne saka stod på trykk på Fjordenes Tidende sine temasider om Måløy Havfiskefestival tirsdag 4. juni.

MVS-elevane på restaurant- og matfag har laga herlege smakebitar til aktivitetsdagen under festivalen. Her får du oppskriftene.

Fiskekraft

Den aller beste fiskekrafta lagar du sjølv. Bruk bein, hovud og avskjer frå alle typar kvite fiskeslag. Ei god kraft er alltid hemmelegheita til ei god suppe eller ein god saus!

Dette treng du:

2 kg fiske-avskjer

1/4 purre

1/2 lauk

30 g sellerirot

1 stk. laurbærblad

1 ts. heil sort pepar

2 ss salt

Vatn

Slik lagar du fiskekraft:

Skyl fiske-avskjeret/fisken godt. Fjern blodrand og gjeller. Skyl grønsakene og del dei i store bitar. Legg fisk, grønsaker, laurbærblad, salt og pepar i ei kasserolle, og fyll deretter med kaldt vatn til det så vidt dekkjer.

Kok opp og la det stå å trekkje i 20–30 minutt. Fjern skum som dannar seg på toppen. Sil krafta.

Ønskjer du ein kraftigare smak på krafta, eller at den tek mindre plass i fryseboksen, kan ein koke den inn. Det vil seie at du lar krafta fosskoke til mengda er halvert.

Fiskekaker

Det er viktig at ein nyttar kald væske og kaldt utstyr når ein skal lage fiskekaker. Om ikkje kan farsen sprekke når ein sper den. Vi pleier å sette utstyr og ingrediensar på frys ei stund før vi begynner.

Dette treng du til fiskefarse:

1 kg fiskefilet

25 g salt

½ ts. pepar

6–7 dl kald mjølk

25 g potetmjøl

Slik lagar du fiskekaker:

Del fisken opp i små bitar. Ha i hurtighakka og køyr fisken saman med salt, til det samlar seg.

Ha i pepar og potetmjøl, bland i. Spe deretter med mjølk.

Steik fiskekakene ved middels varme i ei blanding av matolje og smør.

Nytast nysteikte.

Fiskepinnar som fish and chips

Så enkelt og så godt kan du lage din variant av ein klassikar!

Slik lagar du dei:

Kutt strimlar av fisk og panér, før du steiker og serverer med potetbåtar og remulade.

Panering:

Visp egga lett i ein bolle. Ha mjøl i ein annan bolle, og pankomjøl, eller strøkavring, i ein tredje bolle.

Start med å dyppe fiskestrimlane i mjøl, så i egg og til slutt i panko. Klapp lett på fiskestrimlane slik at paneringa sit godt på. Legg dei så klare på eit brett med bakepapir.

Smelt smør og litt olje i ei god romsleg panne på litt over middels varme. Steik pinnane tre minutt på kvar side. Eller du kan steike dei i frityr.

Server fiskepinnane som fish and chips, eller kanskje ein lettare variant med salat, dressing etter ønske og gode grønsaker.

Klassisk fiskesuppe

Fiskesuppe fell i smak hos dei aller fleste.

Dette treng du (8 personar):

2 sjalottløk

800 g fiskefilet, utan skinn og bein

180 g smør

180 g mjøl

3 l fiskekraft

2 dl crème fraîche

2 dl fløyte

3 gulrøter

4 sellerirotskiver

1 purreløk i strimlar

2 dl pilla reker

Salt, pepar og litt sukker

Kvitvinseddik til smak

Slik lagar du fiskesuppa:

Fres finhakka løk i smør til den er blank. Rør inn kveitemjøl og spe med varm fiskekraft. Kok i 10 minutt.

Tilsett crème fraîche og fløyte, kok opp og la suppa trekkje utan lokk i 10 minutt. Sil suppa og kok den opp igjen.

Tilsett fisk i terningar og grønsakene som er kutta i strimlar, kok opp, smak til med salt, pepar, kvitvinseddik og sukker.

Dryss over reker og finhakka purreløk før servering. Eit godt tips er å røre forsiktig så fisken ikkje fell frå kvarandre.