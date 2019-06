Mye musikk på programmet

Nyheter

Denne saka stod på trykk på Fjordenes Tidende sine temasider om Måløy Havfiskefestival tirsdag 4. juni.

Havfiskefestivalen byr på et gjenhør med Skjærgårdsgutta og mange andre musikalske godbiter.

I kveld, fredag, står Pink Six for underholdningen. Lørdag på dagtid spiller Skjærgårdsgutta, Shadows og festivalens eget countryband, og lørdag kveld står Love Boys og Cool Valley All Star Band på scenen.

Festivalsjefen gleder seg til å oppleve de ulike bandene:

– Vi har prøvd å finne musikk som kan passe for alle, og jeg gleder meg til å høre disse bandene, seier Ann Kristin Bøen.

Ifølge en pressemelding spiller Skjærgårdsgutta fortrinnsvis gammeldansmusikk, men også annen populær dansemusikk og underholdningsmusikk, og består av Elling Bortne (trekkspill), Willy Blålid (sang og gitar), Arne Andal (bassgitar) og Helge Blålid (slagverk).

The Blue Shadows består av Arne Andal (sologitar), Willy Blålid (rytmegitar), Harald Barmen (bassgitar) og Helge Blålid (slagverk), og spiller originalmusikk fra The Shadows, som var Cliff Richard sitt faste band.

Festivalens eget countryband med Inga Andal (sang og gitar), Elling Bortne (trekkspill), Willy Blålid (sang og gitar), Arne Andal (sologitar og sang), Harald Barmen (bassgitar) og Helge Blålid (slagverk) ble etablert til fjorårets festival.