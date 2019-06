Utrykking til fritidsbåt som har kantra

Nyheter

Torsdag ettermiddag vart det meldt om ei båtulukke i Syltefjorden i Vanylven kommune, i området ved Vidneset.

Det pplyser operasjonsleiar ved Sunnmøre Politidistrikt, Eirik Dyb til Fjordenes Tidende.

- Eg kan ikkje seie så mykje om ulukka endå, seier Dyb.

Det skal vere ein fritidsbåt båt med to personar om bord som skal ha kantra. Dei to personane om bord skal ha kome seg på land på eitt eller anna vis. Helsepersonell er på staden og arbeider med livberging på ein av dei to personane, opplyser Dyb.

På spørsmål om båten framleis ligg i sjøen, kunne ikkje Dyb svare på då Fjordenes Tidende snakka med han klokka 14.10 på torsdag.

Eetterdet Fjordenes Tidende kjenner til skal det vore stille og fint vêr inne i fjorden, og at ulukka ikkje har skjedd så langt frå land.