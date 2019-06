Avslutter festivalen med konkurranser

Nyheter

Lørdag er det klart for både barne- og folkekonkurranse, samt siste innveiing i Norgescupen under Havfiskefestivalen.

Norgescupen starter fredag med at båtene ror ut om morgenen. Innveiing skjer på ettermiddagen, før det er samme opplegg igjen på lørdag. På lørdag har en også utror på folkekonkurransen en time eller to senere. Mens en venter på at fiskerne skal komme inn med fangst er det mye som skjer i Måløy sentrum.

Fredag kommer 120 skolebarn på torget, det blir utstilling av fiskearter, Blekkulf kommer, der er Elias småbåtbasseng, Skavøypoll skule underholder med sang, gatemat med La Voile, Havets skattekiste, åpent fiskerimuseum og pub- og minglekveld med Måløy Vekst og Pink Six.

Lørdag er det igjen åpen rorbu og kjøkken, turer med Eliasbåten, Blekkulf kommer da også, Kystlaget selger sild, Måløy treningssenter har aktiviteter for barn og ungdom,.Skjærgårdsgutta, Shadows og flere spiller gjennom dagen, ansiktsmaling, folkekonkurranse, barnekonkurranse og Norgescup-avslutning, og om kvelden spiller Love Boys og Cool Valley All Star Band.