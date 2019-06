Nyheter

Formannskapet i Vågsøy stilte seg bak forespørselen om kommunen kunne flagge under Sogn og Fjordane sin første Pride-festival førstkommende helg.

– Dette synes jeg er flott, og regnbueflagg er bestilt, sa Kristin Maurstad (Ap), som fortalte at en ville flagge på Torget i helga.

Ifølge NRK vil også Eid og Bremanger flagge under Pride, men ikke Selje. På Facebook forklarer Selje-ordfører at dette kun handler om at Selje ikke har kommunal flaggstang å flagge fra.