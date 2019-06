Lager «barneloppis» under festivalen

Nyheter

Det er ikke bare lokale butikkeiere og tilreisende handelsfolk som tjener penger under Måløydagene. For andre året blir det nemlig arrangert barneloppemarked, og her kan de viktige feriepengene innkasseres.

Dette arrangement var nytt i fjor, og rundt 20 ivrige «selgere» i alderen 7 til 13 år stilte da opp. De unge kjøpmennene var glade for salget som spedde på feriekassa, og kjøperne var glade for å sikre seg flotte leker til en billigere penge.

– Jeg har fått solgt litt, mest dukker. Det er kjekt å selge, sa Agnes Nervik som delte salgsbord med Alma Myklebust, til Fjordenes Tidende under Måløydagene i fjor.

Begge jentene tjente i overkant av 400 kroner hver.

– Hva skal dere bruke pengene på?

– Jeg vet ikke enda, sier Agnes.

– Jeg skal spare dem, det har mamma sagt! sier Alma.

Jakob Hunnes innkasserte 450 kroner på fjorårets loppemarked.

– Jeg har solgt nesten alt jeg kom med, mange bøker, Donald-pocketer, en søppelbil, en brannbil, en sjørøverkikkert og over mer enn 40 småbiler, fortalte han fornøyd til Fjordenes Tidendes journalist den gang.

Og i år det altså klart for nytt loppemarked med fokus på barn. Loppemarkedet blir på dagtid lørdag under Måløydagene.

– Vi hadde dette for første gang i fjor, og det fungerte fint. Men vi gjør noen endringer som å flytte det til Larsmarka, og kutte noe ned på tiden en står på loppemarkedet, sier Anne Grethe Strand.

– Hva kan være aktuelt å selge på et slikt loppemarked?

– Egentlig det meste. Fint brukte leker, utstyr for barn, bøker, blader. Så lenge det er helt og brukbart, er det ok, sier Strand.

Hun synes det er en fin ting å arrangere loppemarked for og med barn.

– Ja, dette er en morsom måte å lære barna om miljø og gjenbruk på, sier hun, og legger til:

– Og så er det jo heller ikke feil å tjene noen kroner til å bruke på tivoliet eller ta med seg når en skal på ferie.

– Hvem kan komme og selge loppene sine på loppemarkedet?

– Vi har satt en aldersgrense der en kan være med til og med det året en fyller 13, forklarer Strand.

– Det skal jo være et barneloppis!

Strand trenger påmelding fra barn som vil være med, da får en også brakt bort et bord.