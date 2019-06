Stiller ut egen fotokunst på fyret

Nyheter

– Jeg har drevet med foto ganske lenge, men ikke hatt frimodigheten til å vise det fram. Men hobbyen har intensivert seg de siste to årene, forteller Hopland.

– Jeg kommer til å være der på søndag, og om noen har lyst å høre på, snakker jeg gjerne om hva jeg har lagt i bildene mine, sier Hopland, som ikke utelukker at det også kan bli annen underholdning.

– Jeg har jo noen søsken, og det kan hende det blir litt sang. Men vi satser på å holde det hele uhøytidelig, smiler han.

– Hva liker du best å ta bilder av?

– Natur, gjerne knyttet til det maritime. Det må nok innrømmes at jeg har en greie for festepunkt, smiler Hopland, som forteller at han ser budskap i fotografiene og behandler bildene til de framstiller den følelsen han ønsker seg.

Han forteller at det gir ro å drive med fotohobbyen.

– Det er jo litt egenterapi, noen spøter og andre tar bilder.

18 år gammel kjøpte Hopland sitt første speilreflekskamera.

– Jeg lekte en god del med det, men det er jo den digitale verden som har gitt fotograferingen min et løft, sier Hopland, som er selvlært i fotokunsten.

– I den grad jeg er «lært» er jeg selvlært, ja. Jeg vil nok beskrive meg som en glad amatør, sier han, som nå for første gang skal vise fram arbeidene sine.

– Jeg har vist dem til enkelte på previsning, for å kjenne litt på at jeg kan vise dem til flere.

Hopland sier han har den største respekt for profesjonelle fotokunstnere.

– Ja, jeg gjør dette med en litt andektig fryd, og all respekt til dem som driver med faget seriøst og har sin anerkjennelse der. Jeg bruker en del teori, litt fargelære, og befatter meg løselig med det gylne snitt. Så jeg vet noe om det, men jeg bryter med det når jeg synes det er greit. Jeg lager det jeg liker, og gir meg når jeg synes jeg har fått fram det jeg ønsker å få fram.

Han ønsker også at bildene skal få «snakke» for seg selv.

– Kun ett bilde har fått tittel på framsida. Folk trenger ikke befatte seg med titlene om de ikke vil, men kan få et ark ved siden av. Jeg kan også si masse om bildene, og hva jeg har tenkt, men det er helt opp til folk om de ikke vil like det eller om de får et helt annet inntrykk enn det jeg har hatt. Det som er idyll for noen kan virke truende for andre, sier han.

Utstillingen åpner søndag 16. juni, og blir hengende i fyret utover sommeren.