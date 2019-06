Enige om at assisterende rådmann er en for viktig stilling til at den skal kuttes

Etter en del debatt i Vågsøy kommunestyre om stillingen som assisterende rådmann i Kinn, viste det seg at alle i hovedsak var enige. Stillingen er for viktig til å kuttes, men man kan rekruttere internt for å spare kostnader, er rådet kommuenstyret sender til fellesnemnda.