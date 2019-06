Får 410.000 til lokale arrangement

Nyheter

Dei som står på tildelingslista frå vårt område er Stadlandet ungdomslag med Dragseidspelet «På Sverdeggja» (70.000 kroner), Elskhug og Eksis på Nordfjordeid (40.000 kroner) og Malakoff Rockfestival (300.000 kroner).

Lista med kunst- og kulturføremål som er støtta via ulike støtteordningar hos Kulturrådet viser at det går mest pengar til musikkfestivalar i fylket. Førdefestivalen får meir enn halvparten av støtta som er innvilga så langt i 2019, deretter følgjer Norsk Countrytreff i Gloppen og Teaterfestivalen i Fjaler.

– Eg er fornøgd med at utøvarar og aktørar i fylket blir støtta med statlege midlar til kunst og kultur. Samtidig skulle eg ønskt at endå fleire i fylket søkte på støtteordningane til Norsk kulturråd, seier Ingebjørg Erikstad, assisterande fylkesdirektør for næring og kultur i Sogn og Fjordane fylkeskommune i ei pressemelding.

Midlane frå Kulturrådet går til både visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur og andre kunst- og kulturføremål.