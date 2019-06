Vågsøy kommune vedtok deltakelse:

Vil veldig gjerne ha med seg Selje i det nye kystrådet

Et enstemmig kommunestyre i Vågsøy vedtok torsdag å delta i interkommunalt politisk råd, Kystrådet. Men Frode Kupen (Ap) uttrykte bekymring for at nabokommunen Selje kanskje ikke ser nytten av det nye rådet.