Elkjøp stenger på Sandane og åpner ny butikk her

Nyheter

Beslutningen om å stenge Elkjøp-butikken på Sandane og åpne butikk på Nordfjordeid er tatt etter å ha vurdert butikkporteføljen nøye, med tanke på omsetning, plassering og kundestrøm, skriver Elkjøp i en pressemelding.

- Vi vurderer det slik at Eid er i ferd med å utvikle seg som et mer attraktivt handelssentrum - også for nabokommunene, sier Vidar Grønnevik, styreleder i Elkjøp Fjordane AS.

Ansatte ved Elkjøp Sandane får tilbud om å beholde arbeidsplassene sine og bli med på åpningen av nytt varehus i Nordfjordeid. Daglig leder Espen Loe Haukedal er glad for at alle ansatte kan tilbys jobb videre.

- Vi må ruste oss for fremtiden ved å opprettholde trygge arbeidsplasser og rett kompetanse til kundene våre. Avvikling av driften på Sandane og åpning av ny butikk i Eid, er et nødvendig grep vi gjør for å sikre at vi kan tilby nettopp dette. Jeg har stor tro på at dette vil være positivt både for våre ansatte og våre kunder.

Det er alltid vemodig å skulle stenge dører, men i dette tilfellet åpner det seg en ny, til glede for mange, sier Haukedal i pressemeldingen.

Elkjøp er et av Nordens største handelsforetak innen forbrukerelektronikk og elektriske husholdningsapparater, og omsatte for NOK 37,3 milliarder i regnskapsåret 2017/18. Driftsresultatet var NOK 1.115 millioner.