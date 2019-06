Nyheter

Fjordane Friluftsråd sine friluftsskular har starta påmeldingane for sommaren.

Tilbodet er for born mellom 10 og 13 år. Dette er skular som gjev opplæring i å ferdast i og forstå naturen. Nytt frå i år er at ein også gir born i Vågsøy og Bremanger tilbodet. Desse skulane blir lagt til Leirgulen og Blålida. For Flora er ein av skulane lagt til byen på dagtid for dei som synest dette høver best.