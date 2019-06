Vikingene marsjerer under Måløydagene

Nyheter

Tre år siden de sist var her under Måløydagene, kommer vikingene i Up Helly Aa fra Shetland nå tilbake.

Av bekreftede vikinger kommer årets jarl, John Nicolson, og brødrene hans, inkludert tidligere jarl, Graham Nicolson.

– I tillegg blir jeg med, sammen med Øyvind Reed og Gisle Råsberg, supplerer Per Kåre Nybakk i Shetlandslauget.

Han bekrefter at «squaden» trives godt i Måløy.

– Ja, de har alltid lyst å komme hit. Nå var noen en hel uke i New York tidligere i år, så det er nok naturlig at noen andre enn akkurat dem kommer.

Bjørn Tungevåg i Måløydagkomiteen mener vikingene bidrar med en spesiell stemning.

– De skaper liv og røre, kommer i teltet og synger, går i hovedopptoget, har fakkeltog om natta, og markerer seg også ellers godt i bybildet.

Under årets Måløydager vil vikingene igjen marsjere gjennom Gate 1 i et nattlig fakkeltog som etter planen skal ende med en båtbrenning.

– Vi håper å få det til på Lekteren som sist. Det var et flott skue da vikingene kom inn fra hver side og hev faklene i båten. Det er ikke helt spikret, men vi satser på å få det til.