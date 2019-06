Fylkesmannen meiner bassenglån er ulovleg

Nyheter

Fylkesmannen i Vestland har sett på bassenglånet i Vågsøy kommune og meiner det er ulovleg.

Ifølgje NRK Sogn og Fjordane seier seniorrådgjevar Kåre Træen hos Fylkesmannen i Vestland at kommunar ikkje kan ta opp lån for å finansiere andre sine investeringar, i dette tilfellet til eit aksjeselskap med næringslivet i Vågsøy som medeigar.

– Kommunelova er klar på dette, seier han til NRK Sogn og Fjordane.

– Så dette har ikkje Vågsøy kommune lov til?

– Sidan det er eit aksjeselskap, kan ikkje kommunen ta opp lån for å finansiere investeringane, seier han.

Såleis støttar Fylkesmannen Geir Oldeide (Raudt) i kritikken han tidlegare har kome med i Fjordenes Tidende.

Valgte AS etter råd fra jurist –Vi har ikke alle svar før vi starter utredningene, sa rådmann Knut Ove Leite som understreket at AS-formen for Nordfjordbadet er valgt etter råd fra jurist.

Forventar at kommunen følgjer regelverket

Træen påpeikar i NRK at dersom realiseringa av badeanlegget skjer i kommunal regi, vil kommunen få godkjent låneopptaket.

Seniorrådgjevaren hos Fylkesmannen viser vidare til at det i 2020 kjem nokre endringar i kommunelova som får innverknad på i kva grad kommunar kan ta opp lån til andre sine investeringar. Samtidig viser han til at hovudregelen også i den nye lova vil vere at kommunar ikkje kan ta opp lån til andre sine investeringar.

– Eg forventar at kommunen set seg inn i kommunelova og følgjer lovverket, seier han.

Planen er at selskapet Nordfjordbadet AS skal stå for utbygginga av badeanlegget i Måløy sentrum. Vågsøy kommune eig 51 prosent av aksjane i Nordfjordbadet, medan private investorar i selskapet Coastline Property eig resten.

Avviser kritikk

Ordførar Kristin Maurstad (Ap) fortel til NRK at ho trur det er innanfor lovverket i den nye kommunelova frå 2020 at kommunen låner 37 millionar for å bruke på badeanlegget.

– I dialog med Fylkesmannen vil vi no ta ein ny runde for å sjekke dette endå grundigare, seier ho.

– Blir det ikkje noko badeanlegg i Måløy dersom Fylkesmannen seier endeleg nei til kommunen sitt låneopptak?

– Prosjektet vil ikkje stoppe opp. Gjennom eit veldig godt samarbeid med næringslivet vil vi greie å få prosjektet realisert, seier ho.

– Kvifor kan ikkje kommunen gjennom eigen organisasjon stå som utbyggar av badeanlegget?

– Vi har prøvd det tidlegare, men har ikkje fått det til på grunn av økonomi. Kommunen kan ikkje ta kostnadene åleine, seier ho til NRK.