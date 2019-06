– Vi er positive, men treng avklaringer

Nyheter

– Eg seier som ein låt foreldra mine spelte «Sej inte nej säg kanske kanske kanske» (...). Vi må få avklar dei rollene vi skal ha i forhold til kvarandre, slik at vi ikkje trakkar i kvarandre sine bedd. Det er viktig at ting blir sett i system før vi hoppar på og seier vi skal ha eit kystråd som er likt nordfjordrådet, berre for kysten. Eg er veldig for samarbeid på kysten og gevinstane det vil gje, men vi må vite kva vi gjer. Vi er positive, men vi treng avklaringar, sa Jan Vidar Smenes (Tvp) i kommunestyretmøtet torsdag.