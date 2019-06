Flytta heim til eit «nytt» Bryggja

Nyheter

– Eg stiller meg heilt nøytral, det var ikkje Kinn eller Stad som gjorde at vi flytta heim. Eg håpar det blir vekst begge stadar og vi kjem til å bruke tilboda både i indre og ytre Nordfjord, men viktigast for oss er tilboda vi har i nærleiken og eg må rose alle dei som har stått på for å berge skulen, for utan barnehage og skule kunne vi ikkje busett oss her på Bryggja, seier Elise Hestenes Fjelle, som akkurat har kome tilbake frå Trondheim til heimbygda ho flytta frå som attenåring.