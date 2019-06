– Her er det eit uforløyst potensial

Nyheter

– Optimisme i 2014 førte til investering i ny «klosterbåt» etterfølgt av ein negativ utvikling i tal passasjerar. Tal kommersielle overnattingar i Nordfjord i 2018 var 407.466. Det er ei erkjenning at det er for få besøkande, til ein unik destinasjon som Selja Kloster. Her må det vere eit uforløyst potensial, sa Frederik Lindvik i PwC i eit felles kommunestyremøte for Eid og Selje torsdag.