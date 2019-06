Finn lørdagsantrekket her

Nyheter

De to står i år ansvarlig for å arrangere det tradisjonelle moteshowet under Måløydagene. Butikkene som er med får her vist fram sortimentet lørdag under festivalen.

– Så her kan en finne antrekket sitt til lørdagskvelden i Teltet?

– Ja, vet du, det har faktisk hendt meg, ler Sunde Eltvik.

Begge to kan skrive under på at effekten av showet er direkte og merkbar.

– Rett etterpå kommer folk inn i butikken og sier: «jeg vil ha det antrekket som Siv hadde på seg» eller «jeg vil ha den shortsen som han hadde på seg». Så ja, vi merker effekten, sier Gotteberg.

Både Gotteberg og Eltvik har vært lenge i bransjen. De startet faktisk opp samtidig, i 1987.

– Vi har vært i bransjen i 32 år. Vi to, og Susanne Santiago på B-Young, startet opp samtidig.

– Det er en jo bragd å ha fått til dette så lenge. Hva er suksessoppskriften?

– Jeg tror i hvert fall du må være til stede mye selv, sier Lisbet.

– Ja, det er en livsstil, som en alltid har med seg. Du skal på jobb på lørdag, sånn er det bare, supplerer Gotteberg.

– Det blir både jobben din og hobbyen, sier Sunde Eltvik.

De roser trofaste kunder, og er glade for at folk er flinke å bruke lokale butikker.

– Folk har blitt mer bevisste de siste årene. De skjønner at skal en beholde lokale butikker, så må en bruke dem, sier Gotteberg.

Butikkeierne har merket konkurransen fra netthandelen, men mener at den økte bevisstheten som er skapt rundt lokal handel bidrar positivt.

– Mitt inntrykk er at folk i stor grad prøver å kjøpe det de kan lokalt. Og med klær er det jo dette med å få prøve det på der og da, sier Gotteberg.

Men når det er sagt, så kan de ikke få oppfordret folk nok til bruke de lokale butikkene. For selv om bevisstheten er økende, er konkurransen stor og en har en lang vei å gå.

– Ja, bruk butikkene som er her! oppfordrer de smilende.

Under selve moteshowet lørdag 29. juni vil konferansier Asle Rødfjell styre arrangementet, og flere butikker vil få anledning til å vise fram sommerens antrekk.

Arrangørdamene gleder seg.

– Ja, for min del er dette et av årets høydepunkter i butikken. Det er julehandelen og Måløydagene! sier Sunde Eltvik.