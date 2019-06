Ser fram til å høyre folket si meining

Nyheter

Prosjektrådmann Terje Heggheim seier vegen fram til eit val av kommunevåpen har vore lang.

– Men no er vi i finalen, seier han, og held fram:

– Då ikkje alle kunne identifisere seg med berre eitt alternativ, er det greitt at vi no kan røyste mellom tre.

Stem på kva som skal bli det nye kommunevåpenet i Kinn Onsdag morgon klokka ni opnar nettavrøystinga om kva kommunevåpen Kinn kommune skal ha.

Det er til sjuande og sist og formelt sett, politikarane i Fellesnemnda som avgjer val av kommunevåpenet. Men nemnda har sagt at denne røystinga skal leggast til grunn for valet.

– På ulike vis speglar alle dei tre framlegga element som både handlar om kysten og historia vår, og noko vi kan identifisere oss med. Eg håper mange i Vågsøy og Flora seier kva dei meiner om kommunevåpenet, seier Heggheim.

– Viktig at folk engasjerer seg

Jacob Nødseth, leiar i prosjektgruppa for felles kultur– og identitet, håpar folk engasjerer seg i avrøystinga for nytt kommunevåpen.

– Det er viktig at folk engasjerer seg og stemmer fram eit kommunevåpen som står seg i mange år framover. At vi kan finne eit positivt og samlande symbol, seier Nødseth.

– No er det opp til innbyggarane kva kommunevåpen vi skal ha, og folk må gjere seg opp si eiga frie meining, seier han.

Må fungere i liten målestokk

Samstundes håpar Jacob Nødseth folk vil tenke nøye igjennom saka før dei røyster.

– Eit kommunevåpen skal fungere i både stort og lite format, det håpar eg ein er bevisst på. Dette er ikkje ein plakat som skal henge på ein vegg. Viss ein ser på nagla si, så er den om lag like stor som ein kommunevåpen-pin, og Kinn sitt kommunevåpen skal kunne fungere også i den storleiken. påpeikar Nødseth.

Vil andre forstå symbolet?

Eit anna element Nødseth nemner, er «Vil folk forstå dette»-debatten. Den debatten gjekk etter at fyrtårnet vart lagt fram som alternatiav, og den går også no, etter at dei to nye alternative kommunevåpna vart lagde fram.

– Vil folk utanfor vårt lokalområde forstå Kinnaklova og Kannesteinen betre enn til dømes «Fyret»? Uansett, eg ser fram til å høyre kva folket meiner i denne saka, avsluttar han.