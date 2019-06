Trening har fått Arvid tilbake i båten

Nyheter

– Eg var på sjukeheimen i Kalvåg etter den siste operasjonen og måtte ha hjelp til både å kome meg opp i senga og på do. Eg blir aldri slik eg var, til det er krafta frå hoftene og ned for svak. Men eg klarer å gå turar, hogge ved og hjelpe til med ymse gjeremål på garden. Og no må eg snart få båten på fjorden slik at vi kan få oss røykelaks til jul, seier Arvid Midthjell (85).