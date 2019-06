Er interessert i kjøp

Nyheter

Selje kommune melder interesse for kjøp av fiskerihamna på Ytre Fure. Kystverket har i oppdrag å avhende mellom anna denne hamna. Selje kommune vil først ved mottak av kjøpekontrakt for hamna ta endeleg stilling til kjøp av hamna. Rådmannen får i oppdrag å kartlegge behovet for framtidig offentleg eige av hamna. Til dette høyrer kartlegging av dagens bruk, tilstand på hamna og framtidig behov/bruk av hamna til ålmenta sitt formål.