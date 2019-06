Ser ei jamn auke i omsetnaden

Nyheter

Omsetnaden for bedrifta har auka jamt og trutt sidan selskapet i si noverande form kom til for rundt ti år sidan. Tal som Fjordenes Tidende har henta frå Purehelp.no viser at omsetnaden har auka frå rundt 15 millionar for ni år sidan til 51 millionar kroner i 2017.