Politikertopp søkte råd hos lokal bedrift

Nyheter

Hoksrud sitter i finanskomiteen på Stortinget, og torsdag fikk Nordvestvinduet sjansen til å si sitt da han besøkte bedriften i Almenningen i Vågsøy.

- Vi fra FrP reiser rundt i hele landet for å møte folk og få tilbakemeldinger på hva som skal til for at bedriftene kan videreutvikle seg. Som et av regjeringspartiene skal FrP sammen med de andre besøke 1000 bedrifter på 100 timer, sier Hoksrud.

Han forteller at de har fått mange gode tilbakemeldinger så langt.

- Blant annet på samferdsel, skatter og avgifter. Samt forutsigbarhet i rammebetingelsene. Men vi er svært lydhøre og vil se hvordan vi kan følge opp innspillene videre, avslutter han.