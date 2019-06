Satsar tungt for å halde på posisjonen

Nyheter

Frøy Vest hentar om lag 90 prosent av omsetnaden frå oppdrag under vatn til oppdrettsnæringa på vestlandskysten. Siste avslutta rekneskapsår 2017 omsette verksemda for 145 millionar kroner og levert eit resultat før skatt på 5,1 millionar. Oppdraga er alt frå notskifte og fortøying av oppdrettsanlegg, til ettersyn og vask av nøtene, og tenester i samband med avlusing.

Dei siste 10 prosentane er oppdrag for skipsindustri og verft.

Den største investeringa er to fartøy dei har under bygging. Ein 20 meter lang båt med elektrisk drift til 60 millionar kroner er under bygging på Sletta Verft på Nordmøre.

– Dette blir den største servicebåten i Norge med batteridrift. Teknologien er ei hybridløysing med elektrisitet og diesel. Båten blir levert i år. Den andre er ein hurtiggåande båt til 9,5 millionar som blir bygd på Aukra. Levering blir i januar, seier teknisk leiar John Sindre Kragset.

Det skjer ei stor teknologiutvikling under vatn. Undervassrobotar, såkalla ROV-ar, gjer seg gjeldande i aukande grad. Dette er miniubåtar med kamera og arbeidsreiskap som blir styrt gjennom skjermar i ein container på land. Ifølgje Kragset og driftsleiar Sigve Slagnes ved Frøy Vest har dei teke oppdrag med ROV-ar med fortøying av oppdrettsanlegg i Sognefjorden ned til 700–800 meters djup.

– Det er store investeringar, men vi er nøydde til å gjere det for å henge med i marknaden og vere marknadsleiande. Det er hard konkurranse og pressa marginar. Investeringa i ROV-ar handlar også om at oppdrettarane forlanger beltelause system, grunna frykt for at belte- køyretøy som er brukt tidlegare, skal skade nota, seier Slagnes.

Han har jobba i verksemda i 17 år, og ser fordelar med å vere del av ei større eining.

– Vi har sett ei profesjonalisering etter oppkjøpet, med meir spesialiserte oppgåver. No har vi mellom anna fått inn siviløkonomar og marknadssjef.

Verksemda har investert om lag 20 millionar kroner i seks nye ROV-ar, slik at dei no har eit titals slike fartøy tilgjengeleg.

Den siste tunge investeringa er to lekterar, brukt til avlusing og notskifte, som blir oppgradert på Stadyard og Baatbygg for tida. Kostnaden er kring 10 millionar i arbeid og 10–20 millionar kroner i nytt utstyr.

– Vi er opptekne av å nytte oss av lokale tenester, så sant dei er konkurransedyktig.