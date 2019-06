– Det nye kommunevåpenet er innertiar for Kinn

Nyheter

– Heile poenget med denne kommunen er å satse på kysten, og då er det ein innertiar å velje «Baugen». Dette kommunevåpenet blir eit sterkt og godt symbol, som både Vågsøy og Flora kan identifisere seg med, seier prosjektrådmann for nye Kinn, Terje Heggheim. Han er også glad for at det kom inn vel 6.800 stemmer.