Sjå kva kommunevåpen som fekk flest stemmer

Nyheter

Etter to døgn med nettrøysting i Fjordenes Tidende og Firdaposten, har det kome inn 6.817 stemmer på kommunevåpen. Avrøystinga vart avslutta fredag morgon klokka 09:00.

Valet stod mellom «Fyrtårnet», «Kinnaklova/Kannesteinen» og «Baugen», og resultatet vart slik:

«Baugen» fekk 3.108 stemmer, som er 45,59% av alle stemmene.

«Kinnaklova/Kannesteinen» fekk 2.772 stemmer, som er 40,66% av alle stemmene.

«Fyrtårnet» fekk 937 stemmer, som er 13,75% av alle stemmene.

Laga av BYRR frå Nordfjord

Dermed var det designbyrået BYRR på Nordfjordeid med tilsette frå Eid og Måløy, som fekk flest stemmer frå folket. BYRR leverte båtbaugen i runde to etter at fyrtårnet ikkje fekk god mottaking i fellesnemnda.

BYRR har også laga kommunevåpenet til nye Stad kommune med «St Sunniva og hesten» og ein versjon av båtbaugen var alternativet då Eid og Selje hadde si folkerøysting.

Maritimt symbol

Om «Baugen» heiter det at den er eit abstrakt symbol av baugen på ein båt. Det kan òg vere ei bølge, ein klippe, ein spydspiss, eller det du ser. Båten er ein fellesnemnar for dei to kommunane, som begge har lange og sterke tradisjonar i marine og maritime næringar. Då vert «Baugen» eit sterkt symbol på kva samfunna våre er bygd opp av.