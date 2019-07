No får fleire nytte seg av tilbodet

Nyheter

– Det er heilt utruleg, eg blir veldig rørt og tom for ord, seier Calle Magnusson som driv Ervik Surfshop.

Han fortel at desse midlane gjer at han no nesten er i mål med midlane som dekker budsjettet til neste år.

– Vi er jo avhengig av alle sponsorane våre, og alle betyr like mykje, men det er spesielt kjekt med eit så sjenerøst beløp, smiler han.

Tilbodet har no eksistert i fire år, og hittil har rundt 350 elevar frå ungdomsskulen i Selje fått oppleve skulesurf på Stad. No ønskjer initiativtakaren å inkludere alle elevar på ungdomstrinna i nye Stad kommune.

– Eg vil ha med alle elevane, også dei frå Eid. I første omgang blir det tiandeklasse, og så får vi sjå korleis vi klarer å utvikle det vidare, fortel han.

Til stades for å overrekke gåva var banksjef Wenche Myhre og Henning Hansen i Sparebanken Vest.

– Med gåva på 130. 000 kroner vil vi bidra til at skulesurf-prosjektet kan vidareførast, seier dei.

Dei meiner at banken er eit viktig prosjekt for unge i nærområdet.

– Fokus på sikkerheit, auka kunnskap og det å bevege seg i havet vil vere viktig for å til dømes unngå drukningsulykker, forklarar dei, og legg til:

– Vidare vil prosjektet gi god innføring i ein spennande idrett, som har dei beste rammene her på Stad, påpeiker dei.

Myhre legg også til at dette vil vere positivt for fleire.

– Calle deler av si erfaring og gir lokalsamfunnet ny kompetanse. Dette kan gi positive ringverknader for både Stad og distriktet elles, understrekar banksjefen.

Magnusson rosar det lokale næringslivet for å støtte slike tiltak og prosjekt.

– Dette er ein av grunnane til at det er fantastisk å bu her. Næringslivet er engasjert og bidreg når det trengst. Det er utruleg viktig, seier han.

Han legg til at det neste år blir litt dyrare å drive prosjektet, og set derfor ekstra pris på gåva.

– Det er jo utstyr og instruktørar som kostar. Vi blir fleire instruktørar og lærarar, slik at opplæringa blir endå grundigare. Det viktigaste med prosjektet er jo å formidle kunnskap om korleis ein kan bevege seg i havet, påpeiker Magnusson.

– Med fleire instruktørar blir det endå tryggare å vere på skulesurf, så gåva frå banken blir brukt til noko som er veldig viktig, smiler han.