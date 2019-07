Meiner nytt system er for dårleg

Nyheter

Frå 31. juni er dei gamle verdikorta historie også på ferjer som Måløy-Oldeide og Stårheim-Isane. Restverdien på verdikorta kan vekslast inn. Du må ha nytt AutoPASS-kort for å få rabatt på ferjeturane. For nokre ferjestrekningar, som til dømes Lote-Anda, kan du med AutoPASS-brikke i frontruta køyre automatisk gjennom bom. Autopass.no og autopassferje.no er nettstadane der du tingar brikker/kort og opprettar abonnement. Bjørn Opheim gjekk over frå den gamle til den nye ordninga midtvegs i juni. Han er forarga, og meiner ein går over til noko dårlegare enn det ein hadde.