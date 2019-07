No kan bygda likevel få fleire fastbuande

Nyheter

Dette melder NRK.

Det var Jonas Larsson og familien som søkte om å få dele ut eit hus på garden sin som dei ikkje brukte, og kommunen godkjende planane. Fylkesmannen sa nei, trass i at eit ungt par frå Oslo ville kjøpe huset. Grunnen til at Fylkesmannen nekta paret å kjøpe huset skal ha vore møkkalukt.

No har Fylkesmannen snudd, og ifølgje NRK kan huset no bli lagt ut for sal.

– Eg syns det er fantastisk. At vi blir høyrt av Fylkesmannen er flott, sidan alle politikarane i kommunen var samla om at vi ville få til dette. At nokon no vil flytte frå Austlandet til Ervik er heilt fantastisk, seier Selje-ordførar Stein Robert Osdal (KrF) til NRK.

Tysdag morgon delte også Osdal nyheita om at Fylkesmannen hadde snudd på si eiga Facebook-side, og skriv mellom anna at ein kjem langt med saklege argument.

– Eg tenkjer at med god dialog og saklege argument kjem vi langt. Eit samla politikarkorps stod bak dette vedtaket og vi var tydelege i kva vi meinte. Særdeles kjekt at Fylkesmannen no trekk klagen på frådeling av bustaden i Ervika. Så no kan eigar trygt selge huset og Ervika kan få nye innbyggjarar.