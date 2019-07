Ho føler seg trakassert og ikkje høyrd

Nyheter

- No er det nok. Eg melder meg ut av Framstegspartiet etter fire år meg intern strid og trakassering. Eg orkar ikkje meir, seier kommune- og fylkespolitikar, Marita Aarvik i Selje til Fjordenes Tidende.

Onsdag så braut ho med partiet ho har jobba for i lokalpolitikken i Selje i snart 24 år. I mange periodar har ho også vore med i fylkespolitikken. No er ho ein av to representantar for Framstegspartiet på fylkestinget.

- Dette har vore fire år med intern strid og maktkamp først og fremst i Selje Framstegsparti. Vi har vore to kvinner og to menn i kommunestyret. Den eine kvinnelege representanten har allereie meldt overgang til eit anna parti. No er det min tur til å gi opp, seier Aarvik.

Ho seier at ho fleire gonger har varsla partiet regionalt og sentralt om dei vanskelege forholda som har vore i partiet i Selje i denne fireårsperioden. Men ho opplever å ikkje bli høyrd eller trudd på.

- Eg fryktar fordi det er fordi eg er kvinne, seier Aarvik.

Det som fekk begeret til å flyte over og ho bestemde seg for å bryte med partiet ho har jobba for i så mange år er utfallet av det siste varselet ho sende til partiet i april.

- I april sende eit langt varsel om mange episodar og negative opplevingar eg har hatt i denne fireårsperioden perioden. Eg vart då høyrd og det enda då med at eit anna sentralt medlem i partiet i Selje, som er mann, vart ekskludert frå partiet av leiinga i Vestland Framstegsparti, fortel Aarvik.

Ho opplyser at vedkommande klaga på denne ekskluderinga til partiet. Og onsdag så vart Aarvik oppringt og fortalt at klagen vart teken til følgje, og at han som først vart ekskludert får fortsette i partiet.

- Då bestemde eg meg for å melde meg ut. Eg kan ikkje vere medlem i eit parti der eg som kvinne opplever å ikkje blir høyrd eller trudd. Dette handlar ikkje om partiet sin politikk, men korleis eg og fleire meg har blitt behandla, seier Aarvik til Fjordenes Tidende onsdag kveld.

Ho understrekar at det ikkje er snakk om fysisk trakassering eller overgrep. Ho seier det har vore eit intenst maktspel. Det starta like etter valet for fire år sidan då vi skulle konstituere seg, og har vart i heilee fire-års-perioden.

- Sjølv om eg fekk flest stemmer fekk eg tydeleg beskjed frå dag ein at eg ikkje måtte vente å få sentrale verv eller posisjonar. Etter det har det vore håplaust å vere i partigruppa, seier Aarvik.

- Eg har gjennom fleire år blitt trakassert som kvinneleg politikar i lokallaget Selje og har ved mange høve klaga inn sakene til partiet sentralt. Men det har virka som at så lenge eg har halde munn, har det ikkje vore nøye å reagere.

- Når eg no opplever først å bli trudd av Vestland FrP, for så å oppleve at sentralstyret omgjorde vedtaket og tydelegvis godtar trakassering, så må eg godta at dette ikkje er partiet for meg, seier Aarvik.

Ho seier ho kjem til å sitte som uavhengig politikar i Selje kommune og i Fylkestinget resten av perioden.