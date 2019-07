Har likevel værgudene på sin side

Nyheter

Tidligere i uken så det ut som at Strandfestivalen i Refvik ville få vått og grått vær. Nå har det derimot snudd og festivaldeltakerne kan se frem til en festival uten nedbør. Torsdag viser meldingene 8 til 13 grader, lettskyet eller delvis skyet vær og sol, i følge yr.no.

Fredag er det duket for Tour of Norway for kids, og det blir gode sykkelforhold for barna som skal delta på sykkelrittet.

Det samme været vil det være på Stadtlandet under Korsadagen, men med temperaturer på rundt 9 til 17 grader.

Se detaljerte meldinger her: