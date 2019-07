- Trasig at nokon forsyner seg med infoskilt

Nyheter

Det seier seksjonsleiar i Statens Vegvesen Fjordane, Tone Anette Espe til Fjordenes Tidende.

Ho seier dei har fått melding om at to store skilt som står på fylkesgrensa inn til Sogn og Fjordane Fylke er fjerna.

Det eine stod på fylkesgrensa på Fv 61 mellom Åheim og Bryggja. Det andre skiltet stod på E39 i Stigedalen.

Kven i alle dagar har stole fylkesskiltet? Nyleg oppdaga ein vaken billist at fylkesskiltet inn i Sogn og Fjordane frå Åheim mot Bryggja på Fv 61 er sporlaust borte.

- Vi har ikkje noko forklaring på eller teoriar om kven som har stole dei to Sogn og Fjordane-skilta eller kva motivet kan vere. Det er berre trasig at installasjonar langs vegane ikkje får stå i fred, seier Espe.

Ho fortel at dei allereie har bestilt nye skilt og at desse er sett i produksjon. Men truleg vil det gå minimum ein månad før desse er på plass.

- Dei skal produserast og så monterast. Det er ferietid, og dette kan ta litt tid, seier Espe.

Det betyr at to viktige informasjonsskilt vil vere borte no i fellesferien.

På spørsmål om kva eit slikt skilt kostar, så kan ikkje Espe svare eksakt på det, men ser ikkje bort ifrå at med montering så kan det bli snakk om nokre titals tusen kroner.

Når vi spør om dei vil melde tjuveria til politiet så svarar Espe at dei ikkje har teke stilling til dette, men at dei vil vurdere det.