Sykehus og leger svindler innbyggere - i Sogn og Fjordane på ferie i utlandet

Nyheter

I en fersk undersøkelse fra Gjensidige utført av Ipsos svarer 1 av 4 (28 prosent) av innbyggerne i Sogn og Fjordane – av de som har fått medisinsk behandling i utlandet, at de har hatt en følelse av å ha blitt overbehandlet.

Snittet på landsbasis som sier de har opplevd dette er 17 prosent og det er dermed innbyggerne i Sogn og Fjordane som i størst grad sier de har blitt overbehandlet av leger og sykehus i utlandet.

- Menn er mer utsatt enn kvinner og det er flest unge under 29 år som har opplevd dette. De siste årene har antallet som har følt ser overbehandlet økt kraftig, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige, i en pressemelding.

Enkelte helseklinikker i utlandet er blitt eksperter på å flå norske turister som blir syke på ferie. Nordmenn har ofte god råd og kanskje en av verdens beste forsikringsordninger. Dette kjenner leger og klinikker i utlandet til og noen velger derfor å utnytte situasjonen.

Uredelige leger og klinikker

De siste årene har det strømmet på med klager til alarmstasjoner, spesielt fra klinikker i Tyrkia hvor det gjøres forsøk på overbehandling i nærmere 40 prosent av tilfellene. Andre land vi opplever dette er Italia, Bulgaria, Thailand, Spania og på Kanariøyene. Enkelte av disse er kun ute etter lommeboken din, sier Voll.

- Selv om forsikringsbransjen og alarmstasjoner har svartelistet mange av disse klinikkene, ligger de ofte i populære områder. Norske flagg og «vi snakker norsk» føles trygt og gjør at syke oppsøker klinikkene, sier Voll.

Mange pasienter ender opp med skyhøye regninger og en overbehandling som, som i noen tilfeller kan gjøre en mer syk enn frisk.

- Normalt koster et besøk hos lege i utlandet rundt 1000 norske kroner. Da sier det seg selv at når kundene blir belastet for flere titalls tusen, er belastningen stor for den enkelte, sier Voll.

Kontakt forsikringsselskapet

- Vi reiser stadig lengre vekk. Det er derfor viktig å ta kontakt med forsikringsselskapet om en blir syk. Bransjen har god oversikt over flinke leger og godkjente sykehus. Har man først oppsøkt en useriøs klinikk og er ferdig behandlet og blir presentert et økonomisk krav, er det ofte for sent, sier Voll.