Vil ha Vegvesenet på synfaring

Nyheter

Det er bebuarar i området som har teke initiativ til saka, ettersom dei er uroa over fleire trafikkfarlege situasjonar i krysset, som ligg mellom Kjølsdalen og Stårheim på riksveg 15.

På staden er det 80-sone, og krysset blir betekna for å vere lite oversiktleg grunna hindringar i terrenget som gjev dårleg sikt for trafikantar på strekninga.

Statens Vegvesen har tidlegare vore på synfaring i området, men ikkje gjort tiltak knytta til trafikksikring i avkøyringa. No ønsker altså Eid at Vegvesenet skal komme på ei ny synfaring, og vurdere om ein kan iverksetje tiltak for å betre tryggleiken i krysset.