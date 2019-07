Har endra framdrifta for planen

Nyheter

Med bakgrunn i innspel som har komme i prosjektet, har administrerande direktør Arve Varden avgjort å bruke noko meir tid på arbeidet med ein ny plan for det prehospitale området i Helse Førde. Slik det ser ut no vil utkast til plan bli sendt på høyring 26. september, etter at det er presentert for ordførarane i eit møte med politisk leiing i kommunar og fylkeskommune. Deretter vil det bli ein høyringsperiode på åtte veker før saka kjem til endeleg avgjerd i siste styremøte før jul.