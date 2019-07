Dette er sjøflausen nordmenn blir aller mest beskjemmet over

Nyheter

Kaste dreggen i en annen båt? Bli stoppet med for høy promille? Grunnstøte? Dette er det flauest for nordmenn å oppleve i båt.

Tenk deg en solfylt dag, der alt som kryper og går i havna har kommet seg ut i båt. Du er på vei tilbake fra langtur, og skal bare rolig gli inn mellom bøyene for å legge til. Og så bommer du på plassen. Ikke bare en men to ganger. Før du kaster tauet etter en medhjelper som står tre meter bort fra der tauet lander. Flaut?

- Vi har sjekket med det norske folk, og svaret er her – det klart flaueste er å ikke klare å legge til brygga, sier Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av-og-til i en pressemelding.

Liberale alkoholdninger

Undersøkelsen viste samtidig at kun 57 prosent ville synes det hadde vært flaut å bli stoppet med promille over lovlig grense. Det overrasker alkovettlederen.

- Når man drikker påvirkes egenskaper som er helt sentrale for å føre båt. Risikovilligheten øker og man blir mer impulsiv, samtidig som reaksjonstiden forlenges. Det er en katastrofeoppskrift bak roret, sier Eriksrud.

Stolte folk

Av-og-til har i flere år laget filmer som bygger på både det stolte – og det litt flaue i båtfaget. I år er intet unntak.

- Båtfolk har mye stolthet for båtfaget. Da er det klart de kjenner det i magen når båtferdighetene ikke er på topp, sier Eriksrud.

I år hyller organisasjonen Kapteinen med stor K.

- Kapteinen er han eller hun som har respekt for det uforutsigbare havet, og tar følgene av det. De skjønner at man må være klar i hodet for å være klar for sjøen. Budskapet vårt er derfor at ekte kapteiner drikker kaffe, ikke cava, forklarer Eriksrud.

Her er hele listen over de verste sjøflausene:

(Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse på vegne av Av-og-til i mai 2019. 1151 respondenter mellom 16 og 88 år ble intervjuet).

Ikke klare å legge til brygga, båtplassen eller i uthavnen 66 prosent

Kjøre på/dulte borti andre båter på vei inn eller ut av havner 64 prosent

Å gå på grunn/grunnstøte med båten 61 prosent

Bli stoppet i promillekontroll med for høy promille 57 prosent

Kaste dreggen uten å feste tauet 52 prosent

Kaste dreggen i en annen båt, eller i slepejolla 52 prosent

Kjøre over fiskesnøret til noen som dorger og få det i propellen 48 prosent

Gjøre feil fordi man ikke har forstått merkingen 47 prosent

Falle over bord 42 prosent

Bli stoppet uten redningsvesten på (i båter hvor dette er påbudt) 42 prosent

Kløne det til når båten skal sjøsettes fra henger 39 prosent

Bli stoppet uten båtførerbevis 33 prosent

Kjøre med fenderne ute 24 prosent

Bli stoppet i promillekontroll med lav, men lovlig promille 19 prosent

Ingenting av det ovennevnte 8 prosent