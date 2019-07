Ein sett i arresten og to tatt med narkotika

Nyheter

Etter første kveld av Malakoff Rockfestival kan politiet opplyse om ei relativt roleg festivalnatt, men ein mann i 20-åra blei meld for ordensforstyrring etter at han hadde vore utagerande inne på festivalområdet.

- Vedkommande hadde slått rundt seg og vore utagerande. Han var ikkje samarbeidsvillig, seier operasjonsleiar ved Vest politidistrikt Arve Samsonsen til Fjordenes Tidende.

– På bakgrunn av dette blir han meld for ordensforstyrring, legg han til.

Mannen blei sett i drukkenskapsarresten, men han er no dimittert derifrå.

Samsonsen opplyser også at to andre personar blei meld for å ha hatt narkotika.

- Det var snakk om mindre mengder, seier operasjonsleiaren, som ikkje har opplysningar om dette var inne på festivalområdet eller utanfor.