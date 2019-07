Nyheter

Tidligere lørdag kveld ble en beruset mann tatt med til drukkenskapsarresten melder Vest politidistrikt. Han blir anmeldt for ordensforstyrrelse. Denne hendelsen skjedde i Eidsgata.

Det samme hendte like etter klokka 22 inne på Malakoff-området. Her var en mann overstadig beruset og nektet også å etterkomme politiets pålegg om å forlate stedet. Vedkommende ble tatt med i fyllearresten, og også han blir anmeldt for ordensforstyrrelse.