Har samla seg til feststund på Torget

Nyheter

Vågs­øy: Da­gens bil­de er fra Tor­get i Mål­øy. Vi ser at det er mange fest­kled­de folk samla på Tor­get, og der er både kor og korps og spei­de­re. Bak t.v. ser vi Holviks pen­sjo­nat, og for­an det står Sunde-hu­set. T.h. ser vi litt av Heradsheim og i høy­re bil­de­kant Paul­sen-hu­set. Bare én per­son er iden­ti­fi­sert, nem­lig Knut Wiik. Han sit­ter som nr. 5 f.h. på før­s­te rad, med stokk, og vi ser han i pro­fil. Wiik døde i de­sem­ber 1947. Bau­ta­en på Tor­get (midt på bil­det) blei av­du­ka i 1946, så bil­det kan der­med tid­fes­tes til pe­ri­oden 1946–1947. Bil­det kan være tatt en 17. mai el­ler un­der et stev­ne. Det er også mu­lig at det blei tatt i for­bin­del­se med av­du­kin­ga.