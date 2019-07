Hendingsnyheiter og lesarinnlegg mest lest denne veka

Nyheter

Saken om ei bilulukke på Indre Rød i Eid var mest lest førre veke.

Bilen som skal ha vore involvert hamna på taket, og dei to personane i bilen kom seg ut medan nødetatane var på veg.

Dei to vart tekne hand om av helsepersonell og først køyrd til legevakta før dei vart frakta vidare til Førde sjukehus. Politiet tek avhøyr i saka.

Andre hendingsnyheiter som vart mykje lest var nyheita om måløymannen som opplevde at fritidsbåten han og ei venninne var om bord i tok inn vatn og sokk på få minutt:

Fritidsbåt sokk på fem minutt

Varsla kystradioen og så var det berre å hoppe i sjøen

At K. Strømmen Lakseoppdrett i Bremanger no er seld for 790 millionar kroner var det også mange som ville lese.

Desse lesarinnlegga var mest lest:

Svar til Morten Hagen og Kinn Høyre

Baklengs inn i framtida

Eit vennleg råd frå ein ordførarkandidat til ein annan