Nyheter

Måndag ettermiddag er det berre ei ferje i drift ved Lote-Anda, melder NRK Sogn og Fjordane.

På grunn av tekniske problem vert ferjesambandet Anda - Lote på E39 inn til vidare drfita med berre ei ferje.

Kaptein om bord på Gloppefjord, Asle Hundeide, seier til NRK at dei no prøver å finne feilen og at dei håpar å få ferja i drift igjen i løpet av dagen.