Hit reiser folk fra Sogn og Fjordane helst på ferie

Færre skal til utlandet denne sommeren, men noen destinasjoner er mer populære enn andre blant dem som faktisk reiser.

Fjorårets rekordvarme sommer har hatt en tydelig innvirkning på nordmenns ferie- og reisevaner i år. Det kommer frem i en reiseundersøkelse FINN reise har gjennomført i samarbeid med Opinion.

Mens fjorårets reiseundersøkelse fra FINN viste at over 70 prosent av nordmenn skulle til utlandet i løpet av sommerferien, svarte kun 50 prosent av respondentene det samme i år.

- Det er nok flere grunner til at færre nordmenn skal reise til de tradisjonelle Syden-destinasjonene i år. Blant annet viser undersøkelsen og tall fra FINN reise at flere tar sommerferie i Norge i år, noe som trolig har sammenheng med den fantastiske sommeren vi opplevde i fjor. Flere har også blitt påvirket av klimadebatten og legger ferien til nærliggende destinasjoner. Norge som feriedestinasjon står meget sterkt, sier Terje Berge, kommersiell direktør i FINN reise.

Selv om færre nordmenn sier de skal feriere i utlandet i år, er det fortsatt noen destinasjoner som forblir “sommerferie-vinnere” - nettopp på grunn av sol- og varmegaranti.

Ferske tall fra FINN reise viser også at etterspørselen etter sydenferier har økt i takt med lavere temperaturer her hjemme. På grunn av det ustabile sommerværet vi har hatt så langt, er det mange som nå ønsker å dra en uke eller to utenlands.

Blant landene flest søker seg til for sol og varme, finner vi Spania, Hellas og Kroatia på topp. Det viser både reiseundersøkelsen og fylkestall fra FINN reise.

Mens det er Norge og Spania som er de to mest populære destinasjonene blant nordmenn i alle fylker i forhold til bestilte flybilletter for sommerferien, er Spania og Hellas de mest bestilte destinasjonene for pakkereiser. For første gang ser det også ut til at Hellas vil passere Spania som nordmenns mest populære ferieland innenfor pakkereiser.

Tall fra FINN reise viser i tillegg at rimeligere sol-destinasjoner, som Polen, Albania, Tyrkia og Bulgaria opplever en vekst i antall pakkereisebestillinger i år sammenlignet med i fjor.

