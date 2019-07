Partiet samla informasjonen til eige bruk i valkampen

Nyheter

Han er ordførarkandidat for Kinn Høgre, og fortel at det ikkje er uvanleg å gjennomføre slike målingar til eige bruk.

– Eg veit ikkje om andre parti lokalt har gjort det, men det er fritt fram å gjere dette dersom det er noko ein ønsker. Vi gjorde det for å innhente informasjon før valkampen, seier Hagen.

Han understrekar at det er heilt lovleg å gjennomføre denne typen undersøkingar og meiningsmålingar utan å offentleggjere resultata etterpå.

– Vi ønskte oss eit best mogleg grunnlag før valkampen, og prøvde å finne svar på korleis vi som parti skal jobbe fram mot valet, forklarar Hagen.

– Mistenkeleggjering

Geir Oldeide, ordførarkandidat i Kinn Raudt, er blant dei som har vore kritiske til at Høgre ikkje har publisert resultata frå meiningsmålinga. I eit innlegg i Fjordenes Tidende 14. juli oppmodar han Høgre om å offentleggjere resultata, og såleis la folket i Flora og Vågsøy få eit innblikk i korleis den politiske temperaturen er.

– Kvifor i all verda går de hen og bestiller ei meiningsmåling for så i neste omgang å halde resultatet hemmeleg? spør Oldeide i innlegget.

Til dette seier Hagen at Raudt har for vane å mistenkeleggjere partiet Høgre.

– Vi står langt ifrå kvarandre i synet på korleis vi vil bygge samfunnet rundt oss. Raudt mistenkeleggjer dei som ikkje meiner det same som dei i politiske saker. Ifølgje dei er ikkje næringslivet til å stole på, og politiske motstandarar blir konstant snakka negativt om, seier han.

Hagen trur alle politikarar i Vågsøy og Kinn har eit ønske om å skape gode tilbod for innbyggjarane.

– Vi i Høgre har respekt for at vi har ulike måtar å oppnå dette på, og meiner andre også bør respektere dette. Men at Raudt og Sp ikkje godtar at stortingsfleirtalet gav klar beskjed om at vedtaket om Kinn ikkje ville bli omgjort svekkar sjansen for å lykkast med Kinn.

Han meiner at Raudt no problematiserer meiningsmålinga for å skape konflikt.

– Å seie at Høgre ikkje er til å stole på ved å trekke fram folkeavstemminga om Kinn er totalt bom. Vi har fleire gongar forklart kvifor vi stemde som vi gjorde, seier han.

Meiner fokuset må flyttast

Hagen fortel at dei har fått svar på mykje i undersøkinga som blei gjort, og at dei vil bruke informasjonen framover.

– I ein valkamp skal vi få fram forskjellar, og så langt i denne valkampen har ikkje det vore fokuset. No må dei viktige sakene kome fram, påpeiker han.

– Skal vi få til noko må vi jobbe saman. Dersom nokon berre vil fokusere på ein ting, eksempelvis Kinn eller ikkje Kinn, så meiner eg at denne valkampen er litt på villspor, seier Hagen, og legg til:

– No må ein fokusere på dei viktige sakene, og ikkje problematisere ting berre fordi ein ikkje kan akseptere det. Kva skal vi gjere med helse og omsorg, skule, næringsliv og miljø? Det er dette som er viktige spørsmål framover.

Hagen meiner det har vore eit negativt fokus i Vågsøy dei siste fire åra, særleg gjennom avis- og Facebook-innlegg.

– Dei få som har prøvd å seie noko positivt har fått klar beskjed tilbake av dei som ikkje har det fokuset. Dette er veldig uheldig både for den offentlege debatten og utviklinga i Vågsøy kommune, seier Hagen.

Han meiner både politikarar, media og innbyggjarar har eit ansvar når det gjeld dette,

– Alle har eit ansvar her, også innbyggjarar når det kjem til kommentering i sosiale medium, avsluttar Hagen.

Kjenner seg ikkje igjen

Geir Oldeide kjenner seg ikkje igjen i kritikken til Hagen om mistenkeleggjering.

– Dette meiner eg ikkje stemmer. Dersom Hagen kjenner seg urettmessig mistenkeleggjort må han kome med konkrete eksempel, og så skal vi klare opp i det, svarer Oldeide.

Han står inne for kritikken han retta mot å halde tilbake resultata frå meiningsmålinga.

– Meiningane i Flora og Vågsøy har offentleg interesse. Det er dessutan synd, ikkje berre for oss og andre nysgjerrige, men for samfunnsforskarar som samlar informasjon og data om kommunesamanslåing og val, at det ikkje vert offentleggjort, seier han.

– Eg synest det er prisverdig at dei betalar for ei meiningsmåling, men eg meiner at dei, i samfunnsmessig interesse, bør offentleggjere resultata. Kvifor skal dei halde på dei?, spør Oldeide.