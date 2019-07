Varslar tilsyn med barnehagane

Nyheter

Fylkesmannen i Vestland skal i 2019 gjennomføre tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit jamfør barnehagelova.

- Målet er å kontrollere at barn med nedsett funksjonsevne får eit eigna individuelt tilrettelagt barnehagetilbod, skriv Fylkesmannen i varslingsbrevet.

Det er kommunen som er økonomisk ansvarleg for tilrettelegginga for barn med nedsett funksjonsevne. For å sikre at plikta om kommunal tilrettelegging blir oppfylt, må forvaltningsrettslege krav vere innfridd i tråd med barnehagelova.

- Tilsynet går ut på å kontrollere om Eid kommune følgjer regelverket i barnehagelova med forskrifter. For å kontrollere dette undersøkjer vi barnehagemyndigheita sin praksis, heiter det i varslingsbrevet.

Ifølgje Fylkesmannen er Eid kommune peikt ut på bakrgrunn av kor sannsynleg det er at krava i regelverket ikkje er oppfylte, og kva for konsekvensar dette kan få for barnet. Denne risikovurderinga byggjer på ei vurdering av informasjon som vart gitt i kartlegginga i februar 2019, der det kjem fram at Eid kommune manglar informasjon på heimesida.

Vidare skriv Fylkesmannnen følgjande:

- Dersom vi avdekkjer lovbrot, vil Eid kommune få førehandsvarsel om vedtak etter forvaltningslova § 16, og få høve til å uttale seg i saka. Kommunen vil deretter få ein rimeleg frist til å rette det ulovlege forholdet før vi vedtek eit eventuelt pålegg om retting.

Også Flora kommune er ein av kommunane kor Fylkesmannen skal gjennomføre tilsyn.