Nyheter

Namn: Fnan Bashay

Alder: 21

Bustad: Bergen og Nordfjordeid

Sivilstand: singel

Yrke: student

– Kva planar har du for sommaren?

– Eg skal jobbe i Bergen, men var sjølvsagt tilbake til Malakoff for det kunne eg ikkje gå glipp av! Også skal eg i eit bryllaup i Sogndal.

– Kva pakkar du alltid med deg, og kva er ditt beste pakketips?

– Eg har alltid med meg Q-tips, ein veit aldri nå det kan komme i bruk! Mine beste tips er å ikkje ta med klede du aldri brukar heime, og gjerne også minimalt med klede sånn at du får plass til å shoppe.

– Når slår feriekjensla inn for fullt?

– Når siste eksamen er fullført og alle «roomiane» mine har flytta ut sånn at eg kan gå naken rundt i leilegheita.

– Kva er ditt aller beste ferieminne?

– Den gongen eg og venninna mi Sunniva var i Gdansk og åt oss stappmette kvar dag! Eg anbefaler alle å dra dit!

– Kor hadde du reist med uavgrensa budsjett?

– Eg hadde dratt til Paris, brukt enormt med pengar og spandert på alle eg kjenner.

– Kva kjendis ville du hatt med på ei aude øy?

– Kit Harington, han som spelar John Snow i Game of Thrones.

– Blir du vêrsjuk om regnet hølja ned?

– Nei, eigentleg ikkje sidan det er da eg er mest produktiv.

– Kva gjer du i hagen i sommar?

– Klippar plen, spelar fotball med min veslebror, eller så chilla eg med vennar og god musikk.

– Kva anbefaler du å lese på årets ferietur?

– Eg les lite, men har høyrt at Game of Thrones-bøkene er svært gode. Men for de som heller ikkje er lesehestar, så anbefaler eg podkasten «Friminutt»

– Kva serverer du helst ein sommardag?

– Ein frisk pastasalat, iskald Pepsi Max eller Prosecco og masse god frukt og sjokolade til dessert.

– Kva tenker du om å ta ferie frå sosiale medium?

– Eg hadde hatt godt av det! Det å kunne ta seg fri frå sosiale medium er veldig nødvendig og praktisk. Eg hadde nok ikkje klart meg meir enn maks to veker.

– Kva eldsjel fortener ein kurv med jordbær?

– Eg hadde gitt ei kurv med jordbær til Vegard Øyen av mange grunnar, men mest fordi han er så snill og hjelpsam mot alle.