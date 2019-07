Denne bygda var ein av tre som opplevde tropenatt

Nyheter

Omgrepet «tropenatt» har ingenting med tropene å gjere, men er definert som ei natt kor den målte minimumstemperaturen ikkje går under 20 grader, ifølgje NRK og yr.no.

I Svelgen var den lågaste registrerte temparaturen natt til torsdag 20,3 grader. Dei to andre stadane som også opplevde tropenatt var Lysebotn i Rogaland og Stavanger sentrum, ifølgje yr sine nettsider.

For å oppnå tropenatt må ein i første omgang ha ein høg dagtemperatur. Vidare gjeld det å minske varmetapet om natta. Skyer vil fungere som ei «dyne» ved å reflekterer stråling frå jorda og dermed sørge for at jorda ikkje mistar så mykje varme på nattestid som den ville gjort om det var skyfritt.