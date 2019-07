Klarer du å gjette når dette bildet av den populære stranda ble tatt?

Nyheter

Vågsøy: Siden det er midt på sommeren, passer det vel med et bilde fra Refvik og Refviksanden? Bildet er tatt for rundt hundre år siden, cirka 1920. I forgrunnen til venstre ligger gården Bakkane. Vi kan se flere hesjer fulle av høy, både på Bakkane og lenger bak. Vi kan også skimte naustene t.v., og det ser ut for at det er folk på sanden og på grasbakken nær sanden midt på bildet.