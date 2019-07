Nyheter

– Vær på vakt om du oppdager ukjente biler i båthavna på kveldstid, det kan være tyver som ser seg rundt. Det er ikke uvanlig med raid fra omreisende, velutstyrte bander, sier han. Lite er så surt som å få båtsesongen ødelagt av tyveri.

– Forlat i hvert fall ikke båten i et mørkt og avsidesliggende havneområde, og sørg for at motor og kostbart utstyr er godt merket, sier båtsjef i Frende, Edmond Wold Gaulen.